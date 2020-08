Qualiano, entra in casa dei genitori come un ladro e picchia i familiari per ottenere soldi

I carabinieri di Qualiano - in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere della Procura della Repubblica di Napoli Nord - hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 41enne del posto.

L'uomo è ritenuto responsabile di aver usato minacce di morte, violenze e pressioni psicologiche verso i genitori e le sue sorelle per costringerli a consegnagli del danaro che avrebbe utilizzato per comprare droga e alcol, talvolta accedendo presso la casa dei familiari, in maniera forzata, ovvero scavalcando il cancello e penetrandovi dopo aver scardinato una porta finestra. All’uomo, che è stato accompagnato presso il carcere di Napoli Poggioreale, il giudice ha riconosciuto anche l’aggravante di aver agito sotto l’influenza di alcolici e sostanze stupefacenti