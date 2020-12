Fuorigrotta, 53enne viola il divieto di avvicinamento e va a casa dell'ex per picchiarla

Un 53enne di Fuorigrotta, già sottoposto alle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stato arrestato dopo aver picchiato l'ex compagna. L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri della stazione di Pianura all’interno dell’abitazione della ex compagna, in barba alle misure imposte dal tribunale.

E’ accaduto a Napoli, in Via Giacomo Leopardi. Il 53enne, finito in manette, è stato tradotto al carcere di Poggioreale.