Detenuti aggrediscono agenti: la denuncia del sindacato

Aggrediti tre agenti della penitenziaria, un ispettore e due assistenti nel Carcere di Secondigliano. Gli aggressori sono due detenuti che si sono rifiutati di rientrare nelle celle. L'episodio è avvenuto sabato 12 febbraio e a denunciarlo è il Sappe, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che annuncia una mobilitazione per chiedere maggiore sicurezza all'interno dei penitenziari.

"Protagonisti dell'aggressione - denuncia il segretario generale Donato Capece - due detenuti italiani, per altro già noti per analoghi fatti violenti ma non ancora trasferiti da Secondigliano come invece era stato chiesto: si sono scagliati con violenza contro i poliziotti con una rudimentale mazza di legno, ferendoli. I colleghi sono stato condotti in Ospedale per le cure del caso e a loro va tutta la solidarietà e la vicinanza del Sappe. Questo gravissimo episodio ha precise responsabilità ministeriali: come già denunciato dal Sappe, ormai i detenuti la fanno da padrone, grazie ad una indiscriminata apertura delle celle, compreso il Reparto di alta sicurezza.

Quindi, l'annuncio della mobilitazione: "Così non si può andare più avanti: è uno stillicidio continuo e quotidiano. Se gli attuali vertici non sono in grado di garantire l’incolumità fisica ai poliziotti penitenziari devono dimettersi tutti. Le carceri sono in mano ai delinquenti e l’Amministrazione penitenziaria ha affidato e le politiche penitenziari ai Garanti dei detenuti, facendo venire meno la sicurezza delle strutture. E’ una vergogna. Noi siamo pronti a scendere in piazza, a Napoli, per manifestare tutta la nostra rabbia e la nostra protesta”.