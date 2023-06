Violenze su anziani nella casa di cura: ai domiciliari i sette operatori

Confermate le misure cautelari per i sette operatori della casa di cura del quartiere Chaia, a Napoli, che il giorno 8 giugno scorso furono arrestati dai carabinieri perché ritenuti "gravemente indiziati, in concorso fra loro, di maltrattamenti, continuati e pluriaggravati, in danno di persone affidate alla loro cura e vigilanza". Il Tribunale del Riesame ha ritenuto che sussistessero le motivazioni per confermare le misure cautelari.

I sette sono tutti agli arresti domiciliari, compresi i tre che in un primo momento sono stati tenuti in custodia all'interno del carcere di Poggioreale. Dalle indagini, svolte dai carabinieri sarebbero emerse reiterate e quotidiane condotte di umiliazione, minaccia, grave violenza fisica e psicologica nonché molteplici episodi di deliberata indifferenza rispetto agli elementari bisogni di assistenza ai pazienti, di età compresa tra gli 80 ed i 100 anni. Le condotte degli soperatori socio-sanitari sono state documentate da intercettazioni ambientali audio e video.