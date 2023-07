Orrore in crociera: violentato a 15 anni mentre la nave è all'ancora a Napoli

Una famigliola spagnola parte per le vacanze dal porto di Barcellona, su una nave da crociera: padre, madre e tre figli. Quando la nave si ferma nel porto di Napoli i genitori decidono di scendere a terra per visitare la nostra città, mentre i 3 ragazzi restano a bordo, a prendere il sole e fare tuffi in piscina.

Ad un certo punto uno dei fratelli, 15 anni, si rende conto di aver dimenticato il telo da mare. Avvisa allora il fratello più grande e si dirige verso la cabina per recuperarlo. È nel corridoio che porta alla camera che avrebbe incrociato il proprio aguzzino. Si tratterebbe di un inserviente di 54 anni, originario dell'Honduras, adesso indagato per violenza sessuale aggravata dal PM partenopeo Emanuele De Franco.

La denuncia fatta dalla famiglia alla Polizia di frontiera marittima fornisce particolari sul terrore provato dal 15enne, tale da renderlo incapace di muoversi e fare qualsiasi cosa, fino a quando il dolore non è diventato così insopportabile da farlo urlare.

La vicenda risale alla fine del mese scorso. A difendere gli interessi della famiglia il presidente delle Camere Penali del Diritto europeo e internazionale Alexandro Maria Tirelli. Nei prossimi giorni l'incidente probatorio davanti al GIP del Tribunale di Napoli.