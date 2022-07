Turista straniera violentata durante una festa in spiaggia: fermati due napoletani

Una turista straniera, vittima di una presunta violenza sessuale, e due vacanzieri, di origini napoletane, ritenuti responsabili e arrestati dai carabinieri nelle scorse ore: è accaduto a Gallipoli, dove sono tuttora in corso le indagini per far luce sull’accaduto.

L’episodio, come riporta LeccePrima, sarebbe avvenuto nella serata di ieri, attorno alle 22, quando la donna, 21enne e di nazionalità belga, in vacanza nella Città Bella, sarebbe stata vittima della violenza da parte di due soggetti, anch’essi molto giovani, presso un noto beach club della zona, che sorge sulla litoranea in area parco; nello specifico, si tratta di due ragazzi, entrambi campani, rispettivamente di 27 e 20 anni, uno residente a Napoli e l'altro residente, napoletano d'origine ma vivente nella provincia di Firenze, in Toscana.

La turista, nella tarda serata, poi, avrebbe chiesto aiuto al personale di sicurezza del locale in cui si trovava, venendo trasferita dal personale del 118 nel pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove ha raccontato i fatti e le sono state riscontrate dal personale medico che l’ha visitata, contusioni ad una gamba: scattata la segnalazione ai carabinieri, la vittima della presunta violenza, ha ripetuto tutto davanti ai militari, che hanno avviato le indagini e le ricerche dei responsabili.

I due vacanzieri sono stati individuati e arrestati con l’accusa di violenza sessuale nel giro di poche ore.