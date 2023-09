Campania baciata dalla fortuna, tra Lotto e 10eLotto vinti 55mila euro

Il Lotto premia la Campania nel concorso di giovedì 31 agosto. Nell'ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono arrivate diverse vincite importanti, la più alta ad Aversa per 11mila euro, in seguito alla combinazione 13-19-66 proprio sulla ruota di Napoli. A Pompei vinti invece 10mila euro con l'ambo 13-22 sempre sulla ruota di Napoli. Proprio nel capoluogo campano è arrivata l'ultima vincita, per un valore di 9.750 euro, grazie ai numeri 13-19-85 sulla ruota di Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di 772 milioni da inizio anno.

Per quanto riguarda il 10eLotto invece la fortuna premia Vico Equense. Nella località campana sono stati infatti vinti 25mila euro grazie a un “6 Oro” in una giocata della modalità frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 19,6 milioni di euro, per un totale di 2,5 miliardi da inizio anno.