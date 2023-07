Lotto, si festeggia a Napoli, Afragola e Pompei

Campania protagonista grazie al Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, da segnalare una tripletta in Campania, con vincite complessive per oltre 51mila euro: festa in provincia di Napoli, con un colpo da 22.500 euro ad Afragola e uno da 18mila euro a Pompei, altri 10.869 euro vanno a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 652,4 milioni dall'inizio dell'anno.