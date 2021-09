La Dea Bendata bacia Napoli: terno al Lotto da oltre 10mila euro

Campania protagonista dell'ultimo concorso del Lotto. A Napoli si festeggia con un terno da 13.500 euro, realizzato con una giocata complessiva da 40 euro sui numeri 16-18-23-24-29 sulla ruota partenopea.

La fortuna, fa sapere agipronews, si ferma anche a Volla, in provincia di Napoli, con un'altra vincita da 9.250 euro. In totale, in Campania sono stati vinti oltre 22mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 785,6 milioni dall'inizio dell'anno.