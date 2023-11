Raffica di vincite al Lotto e 10eLotto a Napoli e provincia

L’estrazione del Lotto e 10eLotto di giovedì 23 novembre regala festeggiamenti a pioggia alla Campania, con ben sei vincite distribuite in tre diverse province. Al Lotto, a Napoli, la più alta del concorso con 39.400 euro sulla ruota di Napoli. Decisiva una quaterna grazie ai numeri 22, 28, 67 e 72. Poi sempre al Lotto e sempre a Napoli città - riporta l'agenzia Agimeg - altra bella vincita da 14.250 euro: terno sulla ruota di Napoli con i numeri 22, 29 e 72.

Qualche euro in meno, per un totale di 14.000, vinti invece a Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno: terno sulla ruota nazionale grazie a 5, 63 e 81. Infine restando al Lotto a Piano di Sorrento colpo da 9.750 euro sulla ruota nazionale, decisivi i numeri 1, 5 e 81 per il terno.

Passando al 10eLotto, anche qui la vincita più alta si è verificata in Campania, in provincia di Caserta a Monserrato: 25.000 euro con sei numeri indovinati su sei in modalità frequente. Infine a Pompei vinti 6.300 euro grazie a un solo numero (il 17) indovinato in modalità frequente.