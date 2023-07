Con 1,20 euro ne vince 10mila: la festa

La fortuna fa tappa in Campania e con precisione a Napoli, con una vincita di 10.200 grazie a Bingo75, il nuovissimo gioco di bingo firmato tombola.it creato in esclusiva per tutti gli appassionati di bingo online d’Italia. A festeggiare in un afoso pomeriggio estivo, riferisce Agipronews, una 67enne del capoluogo campano con una giocata di soli 1,20 euro con il numero 7, che nella smorfia napoletana rappresenta il vaso.

