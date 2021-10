La Dea bendata torna a baciare la provincia di Napoli. Il 10eLotto, in particolare, premia la Campania: nel concorso del 19 ottobre, come riporta Agipronews, un giocatore di Sant’Agnello, in provincia di Napoli, ha centrato una vincita da 20 mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 26,6 milioni di euro, per un totale di oltre 3,4 miliardi da inizio anno.