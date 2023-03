La storia di Vincenzo Di Lauro: chi è “F2", il secondo figlio di “Ciruzzo 'o milionario”

Il nome di punta del blitz di questa mattina è sicuramente quello di Vincenzo Di Lauro. Il secondo figlio di Paolo Di Lauro, soprannominato “F2”, è stato arrestato a piazza Zanardelli, in quella che è sempre stata definita la roccaforte del clan. Quello di oggi è stato il terzo arresto e secondo l'Antimafia era lui, in questo momento, il più attivo all'interno del cosca fondata dal padre “Ciruzzo 'o milionario”. La sua condizione di libertà gli permetteva di fare da ultimo baluardo della famiglia dopo l'arresto di Marco Di Lauro del 2 marzo 2019. Vincenzo Di Lauro era libero dal 2015 quando aveva finito di scontare la sua condanna. Il sostituto procuratore della Dda, Lucio Giugliano, lo riteneva capace di un grande spessore criminale.

“F2” non ebbe modo di partecipare alla prima faida di scampia in quanto in quel periodo era detenuto,. Venne scarcerato nel 2006 e si rese irreperibile. Dopo un anno, il 27 marzo 2007, venne arrestato per la seconda volta nella sua vita con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso come appartenente alla cosca del padre. Dal 2007 al 2015 è stato in carcere per poi assumere un ruolo di rilievo nell'organizzazione. Oggi l'ultima ordinanza a suo carico notificata dai carabinieri. Come lui anche Salvatore Frate era libero e ritenuto legato ai “girati”, il clan della Vinella-Grassi. L'inchiesta odierna coinvolge comunque anche il fratello Marco, soprannominato “F4”.