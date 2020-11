Scuola, posti letto e zona rossa: De Luca contro tutti (VIDEO)

Per i campani è, ormai, diventato un appuntamento fisso del venerdì quello in cui Vincenzo De Luca, in diretta Facebook, oltre ad annunciare le prossime decisioni attacca tutti i suoi detrattori. Non ha fatto eccezione il discorso del 27 novembre. In oltre un'ora, il presidente della Regione Campania ha attaccato il Governo, le decisioni su scuola e zona rossa, i dati su tamponi e posti letto forniti dalle altre regioni. Non è mancato il consueto spazio dedicato alla stampa. Pur senza mail nominarlo, De Luca ha proseguito il suo confronto a distanza con Massimo Giletti, conduttore di "Non è l'arena" su La7, nelle ultime settimane prticolarmente critico sulle iniziative del governatore.