De Luca: "Metà dei contagi colpa di comportamenti criminali"

Halloween cancellato, coprifuoco a mezzanotte, movida e cerimonie bandite. Vincenzo De Luca ne ha per tutti nella giornata che fa registrare oltre 1.200 contagi in Campania e un ulteriore passo verso la saturazione dei posti di degenza. Il governatore annuncia misure ancora più stringenti nelle prossime settimane.

"DEV'ESSERE BLOCCATA LA MOVIDA"

De Luca è tornato a parlare di movida: "Bisogna bloccarla, non c'è nulla da fare. Saranno vietate tutte quelle attività che non hanno posti a sedere e che laorano per asporto, consentendo gli assembramenti nei pressi. Dobbiamo evitare assembramenti davanti ai locali e negli orari notturni".

"HALLOWEEN E' IL MONUMENTO ALL'IMBECILLITA'"

Un altro duro attacco, il governatore lo sferra verso la festa di Halloween: "Un'idiozia importata dall'America. Già sento parlare di feste. Noi, in quel weekend chiuderemo tutto alle 22, anche la mobilità. Halloween è una stupida americanata, un monumento all'imbecillità".

"COPRIFUOCO A MEZZANOTTE"

Ma i limiti di orario non riguarderanno solo Halloween: "Stiamo valutando di bloccare la mobilità a mezzanotte anche negli altri giorni, sempre per impedire gli assembramenti".

STOP A CERIMONIE E FESTE

"Basta con tutto" sbotta De Luca. "Non è possibile che un matrimonio a Monte di Procida causi decine di contagi. Fermiamo tutti: matrimoni, cerimonie, funerali con cortei".

COMPORTAMENTI CRIMINALI

Il presidente della Regione torna a parlare anche di comportamenti irresponsabili: "Oltre la metà dei contagi è riconducibile ad azioni che io ritengo criminali. E chi contribuiesce alla diffusione della pandemia, anche solo per non aver messo la mascherina, deve essere punito come se ci fosse un reato in flagranza".