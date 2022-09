Discrezione, sicurezza e donne, scoperte le ville della prostituzione: proprietario nei guai

Oggi i carabinieri di Varcaturo hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di una persona gravemente indiziata di favoreggiamento della prostituzione ed intralcio alla giustizia. Ad emetterla, il Gip del tribunale di Napoli Nord.

L'indagine è partita da una serie di controlli, svolti nel mese di aprile, volti al contrasto del fenomeno della prostituzione. In particolare, i militari hanno individuato e controllato tre villette di proprietà dell'indagato, dove tre affittuarie hanno ammesso di svolgere l'attività di prostituzione, spiegando anche che il proprietario era a conoscenza di tutto e anzi faceva in modo da evitare loro i controlli da parte delle gorze dell'ordine.

In effetti, l'indagato aveva recintato le abitazioni con reti oscuranti e alti cancelli in ferro, installando anche delle telecamere che riprendevano le aree comuni d'ingresso e di uscita. L'uomo peraltro pare imponesse un canone stabilito nel contratto di locazione, corrisposto "in nero".

Pare infine abbia avvicinato una testimone e dapprima con modi gentili (proponendo una riduzione del canone di affitto) e poi con minacce, volesse farle ritrattare quanto dichiarato.