Incendio in Villa comunale, arriva il dissequestro: si lavora per riaprirla subito

Questa mattina la Procura di Napoli ha notificato il provvedimento di dissequestro dell’area della Villa Comunale interessata dall’incendio dello scorso 20 dicembre e che aveva portato alla sua chiusura.

L'inquietante spettacolo, come detto, andò in scena il 20 dicembre dalle 18.45, quando alberi e sterpaglie andarono in fumo. L'incendio, scoppiato nei pressi dell'ingresso di piazza Vittoria, a pochi passi dalle cancellate, venne documentato con numerosi video anche sui social. Per fortuna non vennero registrate feriti, ma diversi alberi rimasero danneggiati.Sul posto intervennero i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

"Non è stato un incidente"

"Sicuramente siamo di fronte a un incendio doloso". Queste le parole di Gaetano Manfredi sul rogo, confermando che non si è trattato di un incidente: "In questo momento - ha dichiarato il sindaco - i carabinieri stanno indagando a partire dalle immagini della videosorveglianza".

Intanto, l'ingresso principale della Villa, quello di piazza Vittoria, venne subito posto sotto sequestro. "Dobbiamo rivalutare gli spazi storici come questo polmone verde della città. C'è un piano di recupero che riguarda anche la flora. Questo espisodio ci spinge ancora di più in questa direzione".

Quando riaprirà la Villa comunale

“Partiremo immediatamente – ha dichiarato l’Assessore al Verde Santagada - con tutte le verifiche di stabilità sulle alberature adiacenti la zona dell’incendio e contiamo di riaprire la Villa al pubblico in tempi brevi. Contemporaneamente posso annunciare che nelle prossime settimane partiranno le operazioni di potatura dei platani in via Caracciolo proprio nella zona adiacente la villa Comunale”.