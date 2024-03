Villa Betania: sfondano la porta e aggrediscono gli operatori

Caos e panico al Pronto soccorso di Villa Betania dove, pochi minuti dopo le 20 di domenica sera, due pazienti in attesa - in codice bianco - hanno dato in escandescenze e sfondato la porta della sala triage pretendendo di essere subito visitati. Parolacce e insulti per i medici, un'infermiera e la guardia giurata prontamente intervenuta per riportare l'ordine.

A dare la notizia Giuseppe Alviti, presidente dell'Associazione Nazionale guardie particolari giurate. "Cose simili accadono ormai praticamente tutti i giorni. Bisogna fare qualcosa prima che accada qualcosa di irreparabile", commenta amareggiato Alviti.