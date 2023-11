Niente fondine per i vigili urbani a Napoli: "Armi nella cintura, come in Gomorra e nel vecchio west"

A Napoli ci si potrebbe imbattere nei prossimi giorni in vigili urbani con le pistole di ordinanza (Beretta Calibro 9), ma senza fondina. Si tratta dei 250 agenti della polizia municipale assunti dal Comune di Napoli pochi mesi fa. In sostanza c'è il concreto rischio di vederli girare per le strade con la pistola indossata nei pantaloni come i pistoleri del vecchio west. Problemi anche per la dotazione di proiettili e per i famigerati taser.

Invito a comprare le fondine a proprie spese

Claudio Lamari, sindacalista dello Snavu: "Per molti colleghi è arrivato l’invito a comprare le fondine a proprie spese. Il decreto ministeriale 145/87 all’articolo 5 prevede come obbligatorio l’utilizzo della fondina, per motivi di sicurezza di chi porta l’arma di servizio. Ovviamente ho scritto al prefetto mettendolo a conoscenza di questa circostanza che non è solo un problema di immagine per il Corpo della polizia municipale di Napoli, quanto di sicurezza e di efficienza operativa dei colleghi. Purtroppo quella del vestiario e degli strumenti di servizio è un problema annoso — continua Lamari — le divise promesse non sono arrivate, nemmeno le misure hanno preso ai colleghi. Per non parlare delle dotazioni di sicurezza individuali. Per esempio, i caschi antisommossa per i servizi di ordine pubblico allo stadio, o di scorta ai cortei, oppure i giubotti antitaglio indispensabili quando si affrontano persone armate di coltello. In città è già capitato a qualche collega nella zona Vasto di essere stato minacciato con il coltello mentre interveniva per sedare una rissa tra extracomunitari. Insomma, continuiamo ad essere esposti a pericoli evitabili, nonostante le rassicurazioni fornite in passato dall’assessore De Iesu".