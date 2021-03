Non si ferma all'alt e investe un vigile: arrestato

Scappato da via Partenope, è stato fermato a piazza Dante

Gli agenti della polizia municipale appartenenti all’Unità Operativa Chiaia hanno arrestato un uomo che a via Partenope, dopo che gli era stato intimato l’alt, ha proseguito la sua fuga investendo uno degli operatori e impattando contro delle auto parcheggiate lungo la carreggiata. Il soggetto è stato intercettato e bloccato a piazza Dante e portato in caserma.

Identificato, è stato sottoposto ad esami alcolemici a seguito dei quali risultava positivo all’assunzione di sostanze psicotrope nonché tasso alcoolemico elevato.

A seguito di tali accertamenti al pregiudicato (a suo carico già precedenti penali) è stato disposto l’arresto e condotto al proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il giudice monocratico nel processo per direttissima, considerata l’ammissione di colpa del reo, ha convalidato l’arresto e l'uomo verrà giudicato con rito abbreviato.