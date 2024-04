Vigile percorre il marciapiede in scooter (VIDEO)

Un agente della polizia municipale che, in divisa, sale con lo scooter di servizio su un marciapiede di per poi percorrerlo a motore acceso. A denunciare quanto accaduto in via Roma a Frattamaggiore, comune del Napoletano, è un automobilista che ha filmato l'episodio e si è rivolto al deputato dell'alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

"Abbiamo segnalato l'episodio al comando e al Comune di Frattamaggiore per verificare quanto accaduto e chiedere di prendere provvedimenti. Tali comportamenti - le parole di Borrelli condivise con il coportavoce provinciale di Europa Verde Agostino Galiero - sono già di per sé inqualificabili ma se a compierli è chi dovrebbe garantire l'ordine allora si è passato il segno".