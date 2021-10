Testata in faccia alla guardia giurata del Pronto soccorso: è caccia all'aggressore

Nuova aggressione ad una guardia giurata del pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli "Santa Maria delle Grazie". Sabato scorso, intorno alle 14, arriva presso il nosocomio una donna accompagnata da un uomo. Dopo una breve attesa - e nonostante fosse stata definita "codice verde" - la donna ha aggredito verbalmente il personale presente con epiteti vari, perché stanca di aspettare.

L’unica guardia giurata presente, come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, interviene per sedare gli animi, ma la signora chiede rinforzi all’accompagnatore che di tutta risposta sferra una testata in pieno volto al vigilante. Per lui, un trauma facciale ed avulsione dentaria conseguente al trauma.

“Si faccia chiarezza sulla vicenda ,ma soprattutto si identifichi l’aggressore ,visto che nei locali del pronto soccorso ci sono telecamere a circuito chiuso, non per ultimo si rende necessario potenziare il numero di guardie giurate nel Pronto soccorso, una sola non basta a fronteggiare l’utenza quotidiana nonché quella facinorosa troppo presente in questo periodo storico!”, ha dichiarato il presidente Manuel Ruggiero.