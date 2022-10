Videosorveglianza a Ponticelli: il Comune approva il progetto

Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del sistema di videosorveglianza nel quartiere orientale di Ponticelli. L'approvazione del provvedimento, proposto dagli assessori alla Legalità, Antonio De Iesu, e al Bilancio, Pier Paolo Baretta, nel corso di una riunione della giunta comunale di Napoli. Il progetto prevede l'installazione delle telecamere anche a Pianura.

Il costo previsto per i due interventi è di 30mila euro annui per cinque anni con finanziamento nell'ambito del Programma operativo complementare Legalità 2014-2020. Sempre in giunta, su proposta dell'assessora allo Sport Emanuela Ferrante, è stato poi approvato il progetto relativo alla rigenerazione della Cittadella dello Sport in via Ulisse Prota Giurleo, sempre a Ponticelli, compreso negli interventi ammessi al finanziamento del Pnrr, ambito "sport e inclusione sociale". L'importo complessivo dei lavori previsti è di circa 95mila euro.