Video su Tik-Tok dal carcere: tra i protagonisti potrebbe esserci anche Francesco Pio Valda

In un video trasmesso in diretta live su Tiktok dal carcere di Terni cantano canzoni neomelodiche e fanno festa con una pizza appena sfornata. Tra loro, secondo gli investigatori, c'è Francesco Pio Valda, 20enne presunto autore dell'omicidio di Francesco Pio Maimone, 18enne ucciso da un colpo di pistola sul lungomare a Napoli durante una lite alla quale era estraneo. I tre protagonisti del video sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione. La Squadra Mobile di Napoli nei giorni scorsi ha segnalato alla Questura di Terni il video.L'Ufficio investigativo napoletano ha riconosciuto con buona probabilità, nonostante fosse parzialmente travisato, Francesco Pio Valda, già raggiunto da un decreto di fermo per l'omicidio del 18enne avvenuto a marzo.

Nella notte tra il 19 e il 20 marzo scorso sul lungomare di Napoli scoppiò una lite tra due bande di giovani. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, Francesco Pio Valda, nell'allontanarsi dal luogo, avrebbe estratto una pistola esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco, uno dei quali uccise il giovane Francesco Pio Maimone, risultato totalmente estraneo alla vicenda. Valda il giorno successivo venne arrestato in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. L'arrestato è il figlio di un affiliato al clan camorristico Cuccaro e deceduto in un agguato di camorra nel 2013.

Attualmente per tale motivo il giovane è detenuto nel carcere di Terni.Da qui le indagini della Polizia di Stato che, in collaborazione con la Polizia penitenziaria e il coordinamento dalla Procura, hanno consentito di identificare i tre giovani autori del video, tutti italiani, due dei quali di origini campane e l'altro siciliano, detenuti per reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti, omicidio e associazione di tipo mafioso. Proprio grazie all'identificazione del censurato siciliano, unico con il volto scoperto, tramite il sistema Sari, è stato possibile avere pieno riscontro all'ipotesi investigativa. Individuati i responsabili e la cella in cui era stato registrato il video, nella tarda serata del 13 dicembre scorso, personale della Squadra mobile di Terni e della Polizia penitenziaria hanno eseguito il decreto di perquisizione emesso dal procuratore di Terni all'interno del carcere. È stato così trovato il mini cellulare che, malgrado le dimensioni, era dotato di telecamere idonee alle videoregistrazioni, nonché gli stessi indumenti che avevano utilizzato per nascondere il volto.