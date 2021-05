Bambino con sigaretta accesa, Iroso: "Non possiamo intervenire finchè non individuiamo i protagonisti del video"

E' diventata virale sui social una fotografia di un bambino con una sigaretta accesa in bocca alla presenza della madre. Secondo alcuni, questa persona sarebbe residente ad Afragola, ed è proprio per tale ragione che stamattina è intervenuta la dottoressa Iroso per fare chiarezza sulla vicenda.

Ecco le parole della dirigente delle Politiche Sociali del Comune di Afragola. "Abbiamo appreso la notizia dai giornali e dai social - dichiara la donna - ad oggi purtroppo non abbiamo avuto conferme che questa mamma e questo bambino vivono ad Afragola, e,soprattutto, non ci é stata comunicata l'identità. Chiediamo un'operazione veloce a chi sta indagando e chiediamo di avvertirci anche con una telefonata a chi semplicemente conosce il nome della donna, noi siamo pronti ad intervenire, ma purtroppo solo con questa foto non riusciamo ad identificare le persone".