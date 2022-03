Sesso in ospedale, in quattro video le effusioni hot dei due sanitari

Si continua a parlare della vicenda del sesso in ospedale tra operatori sanitari nell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Tutto è partito da una penna Usb e da un biglietto recapitato al quotidiano Metropolis: ''Questo è quello che accade nel pronto soccorso di Castellammare di Stabia. Tutti sanno, ma nessuno fa niente...''. Sulla porta Usb quattro video che mostrano i due sanitari, bene in vista, mentre fanno sesso in corsia. A riprendere le effusioni probabilmente una telecamere nascosta posizionata lì da qualcuno.

Della vicenda si stanno interessando in queste ore i vertici dell'Asl Napoli 3 Sud, l'azienda sanitaria competente per territorio. Coinvolti anche i sindacati.