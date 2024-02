Video porno fake con il viso di Federica de 'Il mio viaggio a Napoli': "Denuncio tutti"

"Ho denunciato alla polizia postale coloro che si sono permessi di utilizzare il mio viso per realizzare video porno che stanno girando sui social e non solo. Sono stati giorni duri, ma mi sono adoperata subito. E consiglio a tutti coloro che si ritrovano in tale situazione di denunciare", denuncia sulla pagina Facebook del Mio viaggio a Napoli (pagina social da oltre un milione di follower) Federica Franco, compagna di Giuseppe Russo.

"Violenza inaudita. Il mio viso su corpi di altre donne"

"Foto pubbliche rubate da Facebook o screen fatti da miei video sono state ripubblicate in chiave porno con non so quale inganno tecnologico su siti per adulti. Il viso è mio, il corpo no. È una violenza inaudita. Si tratta di un reato a tutti gli effetti. Hanno leso la mia immagine lavorativa e la mia persona. Pubblicizziamo attività, aziende e ci hanno creato dei danni così. La cosa che mi ha fatto più male è stato leggere i commenti spregevoli contro la mia persona che ho riferito alla polizia postale. Le forze dell'ordine mi aiuteranno a risolvere il tutto. Si scoprirà chi è stato. Il sito sarà oscurato. Invito a tutte le ragazze soprattutto di non avere mai paura, recatevi subito alla polizia. Presto riprenderò la mia attività, perché finora non me la sono sentita", conclude Federica.