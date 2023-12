Il 2023 di Napoli: lo Scudetto, il Reddito, le morti di Francesco Pio e Giogiò

Gli ultimi 12 mesi sono stati caratterizzati dai festeggiamenti per la vittoria del campionato. Ma è stato anche l'anno delle morti di giovanissimi innocenti: dagli omicidi di Maimone, Cutolo e Giulia Tramontano agli incidenti che hanno portato via Fulvio Filace, Raffaele Vergara e Alessia Neboso

Napoli non è mai banale e anche il 2023 è stato denso di avvenimenti importanti. Se, da un lato, la città si è vestita a festa per la vittoria del terzo Scudetto, a 33 anni dall'ultimo, dall'altro ancora una volta è stata squarciata dal dolore per la perdita di giovani strappati via dall'amore delle loro famiglie. Le morti di Giovanbattista Cutolo e Francesco Pio Maimone, uccisi entrambi a colpi di pistola per futili motivi, sono ferite che non si rimarginano. E' stato anche l'anno della ripresa del bradisismo e delle violenze di Caivano. In questo video, la redazione di NapoliToday ha selezionato le venti notizie che hanno maggiormente caratterizzato l'anno che è appena trascorso.

Gennaio-marzo

Nel mese di gennaio sono due gli avvenimenti che balzano agli occhi. Il primo accade il giorno 8 quando le tifoserie di Napoli e Roma si incrociano sull'A1 e si scontrano in maniera talmente violenta da bloccare per ore il traffico veicolare sul principale asse autostradale del Paese.

Pochi giorni dopo, il giorno 11, Napoli dice addio a una delle sue librerie storiche: la libreria Pironti. Anche se aveva già cambiato gestione dopo la scomparsa dell'editore, la chiusura segna ancora una volta il cambiamento del centro storico della città.

Nel mese di febbraio la comunità ucraina campana ricorda un anno dall'inizio del conflitto con la Russia (il 23) con un corteo che attraversa le strade principali del capoluogo. Il giorno 20, invece, era stata la volta della Laurea honoris causa a uno dei figli più illustri di Napoli, Massimo Troisi, che nel 2023 avrebbe compiuto 70 anni.

A marzo si torna a parlare di calcio e violenza. Il 16, Alla vigilia della partita di ottavi di finale di Champions League, ultras tedeschi marciano per il centro della città mettendolo a ferro e fuoco. Gli scontri in piazza del Gesù con le forze dell'ordine non risparmiano nulla: devastati locali, autobus e arredo urbano. Napoli resta sotto scacco per ore.

E' il mese della prima assurda perdita dell'anno. Il 20 marzo, durante una serata agli chalet di Mergellina nasce una discussione tra ragazzi. Uno di loro spara alcuni colpi di pistola, uno di questi colpisce accidentalmente Francesco Pio Maimone, 18enne di Pianura, che muore. Con cortei, fiaccolate e appelli la famiglia chiede giustizia.

Aprile-Giugno

Per il Giovedì Santo, che cade il 6 aprile, il vescovo di Napoli Mimmo Battaglia lancia un segnale fortissimo a popolazione e istituzioni. Celebra la lavanda dei piedi all'interno del campo rom di Cupa Perillo e sarà lui stesso a lavare e baciare i piedi dei bambini che abitano il campo inginocchiandosi sulla coltre di rifiuti che lo avvolge.

Ma dopo tanta attesa, aprile sembra il mese giusto per la vittoria dello Scudetto. Il vantaggio del Napoli sulle inseguitrici è enorme e la prima occasione cade il giorno 30. La città si prepara alla festa e decine di migliaia di persone invadono i luoghi simbolo, come il Largo Maradona nei Quartieri spagnoli. Il pareggio in casa con la Salernitana, però, strozza in gola l'urlo di gioia. Tutto è rimandato, ma solo di qualche giorno. Il 4 maggio, infatti, grazie al pareggio con l'Udinese il Napoli si laurea campione d'Italia dopo 33 anni e la festa dura tutta la notte.

Non si placano i fatti di sangue, anche in provincia. A Sant'Anastasia si rischia la strage quando due giovanissimi sparano all'impazzata con una mitraglietta all'esterno di un bar. Una bambina di 10 anni e i suoi genitori restano feriti. Per fortuna, non ci sono morti, ma è allarme criminalità giovanile.

Il 27 maggio, a Milano, viene uccisa dal compagno con 37 coltellate Giulia Tramontano, orginaria di Sant'Antimo. La ragazza, 29 anni, era incinta di 7 mesi. La comunità di Sant'Antimo si stringe intorno alla famiglia e l'8 giugno sono in migliaia a sfilare per tutto il paese per chiedere giustizia, dando vita a una delle manifestazioni di solidarietà con maggiore partecipazione mai vista.

Poche settimane dopo, il 23 giugno, il ricercatore 25enne Fulvio Filace, muore in seguito alle ustioni riportate nell'esplosione di una vettura prototipo sulla quale viaggiava insieme a una collega più esperta. A San Giorgio a Cremano amici e parenti marciano per chiedere l'accertamento della verità e delle responsabilità.

Luglio-settembre

Il 12 luglio Napoli si sveglia con l'incendio della Venere degli stracci, l'opera dello scultore Pistoletto installata in piazza Municipio. In un primo momento, si crede all'azione di teppisti, ma dopo pochi giorni si scoprirà che ad appicare l'incendio è stato un ragazzo che soffre di disagio psichico. Nonostante questo, subirà un processo lampo con una condanna a quattro anni.

Il 19 luglio è un altro giorno di lutto. Muore per un incidente sul lavoro il 20enne Raffaele Vergara, operaio in una ditta di prodotti alimentari e calciatore dilettante. Sono settimane in cui è proprio il lavoro a tenere banco perché il 31 luglio per migliaia di famiglie segna la fine del reddito di cittadinanza. Fino a metà agosto Napoli sarà attraversata da vibranti proteste.

Nella notte del 31 agosto, un'altra ferita per Napoli. In piazza Municipio, Giovambattista Cutolo, 24 anni, viene ucciso a colpi di pistola da un ragazzo di 17 anni. La città è sotto choc. Il 6 settembre, per i suoi funerali, piazza del Gesù è gremita da migliaia di persone.

Il 20 settembre muore anche Alessia Neboso, giovane di 22 anni, in seguito a complicazioni per un intervento di chirurgia estetica al seno. L'Asl Napoli 1 dispone un'indagine all'interno della clinica privata che l'ha operata. La famiglia scende in strada per chiedere giustizia.

Il 26 settembre la Procura di Napoli Nord alza il velo sulle atrocità di Caivano. Due ragazzine minorenni risultano vittime di ripetuti abusi da parte di un branco di giovani. Caivano diventa un'emergenza nazionale tanto da dare il nome al decreto del Governo sulle periferie.

Ottobre-dicembre

Il 2023 è anche l'anno della ripresa di una consistente attività bradisismica. Terremoti più o meno forti sono avvertiti dalla popolazione per tutta l'estate. Il picco arriva in autunno. Il 1 ottobre, una scossa di magnitudo 4 spinge molte persone di Bagnoli, Pozzuolo e Agnano fuori dalle case. In alcuni alloggi popolari si registrano anche lesioni e lievi crolli.

Il giorno 20 dello stesso mese Napoli ha un nuovo procuratore capo dopo Giovanni Melillo. Si tratta di Nicola Gratteri, simbolo della lotta alla ndrangheta in Calabria.

Novembre e dicembre sono i mesi delle cittadinanze onorarie. Il 10 novembre arriva quella per Julian Assange, il volto di Wikileaks, che gli Stati Uniti vorrebbero processare per aver rivelato segreti di Stato. In città giunge la compagna Stella Moris per inaugurare il murale di Scampia.

Il 7 dicembre è la volta di un commosso Luciano Spalletti: nella Sala dei baroni del Maschio Angioino, l'allenatore che ha riportato lo Scudetto all'ombra del Vesuvio diventa napoletano onorario.