Rubano l'auto in tre minuti: il video del furto virale sul web

Rubato un'auto in meno di tre minuti e le immagini del furto diventano subito virali. Il fatto è stato registrato a Casalnuovo dove alcuni malviventi - presumibilmente due - si sono intrufolati in una macchina parcheggiata, riuscendo a portersela via in pochi minuti. Il furto è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza e le immagini sono state condivise sui social.

A denunciare l'accaduto è stato lo stesso proprietario del veicolo che, nel girare il video al consigliere regionale Borrelli, così ha commentato: "Le giro questo filmato dove si vede come in meno di 5 minuti delinquenti portano via la mia auto parcheggiata sotto la mia abitazione a Casalnuovo di Napoli. Ci sono voluti tre anni per pagare l’auto, tre anni di estremi sacrifici andando a lavorare 7 su 7 e poi in tre minuti te la vedi portare via…”