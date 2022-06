Furgone sfreccia all'impazzata nel napoletano e travolge pedoni in strada | VIDEO

E' stato ritrovato dai carabinieri il furgone con il quale una persona, attualmente ricercata, ha travolto in strada nel pomeriggio tre persone in due diverse circostanze nel napoletano. Il primo incidente è avvenuto in via Verdi, nel comune di Volla, dove è stata investita una donna. L'altro poco dopo in viale del Progresso a Cercola, dove sono stati investiti un uomo e una donna. Le donne ferite hanno 40 (L.D.S.) e 47 anni (L.E.), mentre l'uomo (L.G.) ne ha 73.

I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale del Mare. Le condizioni del 73enne sarebbero gravi.

Il furgone è stato ritrovato dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco nel rione De Gasperi a Ponticelli. Continuano le indagini per identificare e rintracciare la persona che era la guida.

Nel video pubblicato dal consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook, si vede il furgone centrare in pieno una donna che camminava a bordo strada.