"O guaglione ha fatto tardi": bus Anm fermo mezz'ora in attesa del conducente, poi le minacce | VIDEO

"O guaglione ha fatto tardi". È così che un dipendente Anm difende un suo collega più giovane che stava per far partire dopo l'orario previsto un mezzo della linea 204, il tutto a favore dello smartphone di un passeggero, che stanco dell'attesa filmava per denunciare quanto stesse accadendo. Almeno finché non è stato minacciato di percosse dallo stesso dipendente di Anm.

Il video è stato diffuso dal deputanto di Allenaza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

"Cambio di autista nel bel mezzo di una corsa su una linea Anm - scrive Borrelli - Passeggeri costretti ad attendere mezz’ora l’arrivo del nuovo conducente perché in ritardo. I cittadini esasperati vengono trattati male, minacciati e presi a ombrellate dal personale. Il tutto dovrebbe essere accaduto lunedì 11 marzo, durante il tragitto della linea 204 dell’Anm".

Come ha raccontato l'autore del breve filmato, il primo conducente avrebbe fermato il bus alla fermata del Museo Nazionale per attendere il collega. Un’attesa di circa 30 minuti a causa del ritardo dell'altro conducente. Alle proteste di alcuni cittadini esasperati dai continui ritardi dei mezzi pubblici la risposta è stata proprio quella: "Ha fatto tardi".

“Abbiamo dovuto aspettare quasi mezz’ora fermi nel pullman in strada. Siamo stati trattati malissimo e anche minacciati. Non è previsto certo il cambio autista nel bel mezzo del tragitto", ha spiegato l'autore della segnalazione.

“Abbiamo inviato una comunicazione alla direzione di Anm affinché si verifichi quanto ci è stato denunciato e si prendano provvedimenti nel caso ci fossero dei riscontri - ha dichiarato Borrelli - I dipendenti non possono gestire in autonomia i cambi turno, soprattutto nel bel mezzo di una corsa a danno degli utenti, già in balia dei troppi problemi con il disservizio pubblico. Siamo anche stupiti delle minacce e dell'aggressività mostrata verso chi giustamente protestava per il disservizio”.