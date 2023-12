“Il carcere sta diventando lo spettacolo preferito su Tik Tok”

"La performance dal carcere di Terni dei tre detenuti campani appartenenti ad un clan camorristico che, da cantanti neomelodici, hanno trasmesso sulla piattaforma TikTok riprova che la cella del carcere è sempre più la location preferita per fare "spettacolo". Lo afferma Aldo Di Giacomo, segretario generale del Spp, sindacato della polizia penitenziaria, ricordando i numerosi casi scoperti solo quest'anno, tra i quali nel mese di luglio scorso il video sempre su TikTok girato a Poggioreale-Napoli con detenuti che mangiano un gelato e mostrano uno spinello.

"La detenzione in cella è diventata soggetto preferito per usare i social, e per girare persino video-musicali. Un fenomeno-sostiene il sindacalista- che ha assunto da qualche tempo l'effetto emulazione specie tra i giovani detenuti, secondo una convinzione molto diffusa di restare impuniti. Finalmente però lo spettacolo dal carcere può essere interrotto con una condanna esemplare come è accaduto ad ottobre scorso nei confronti del detenuto di Secondigliano-Napoli sorpreso con il telefonino e condannato a 13 mesi di reclusione con rito abbreviato".

"Ma ciò che più ci sconcerta - continua Di Giacomo - è che solo in queste occasioni i media scoprono l'acqua calda e cioè che nelle carceri sono diffusi i telefonini anche quelli più tecnologici finiti persino nelle mani dei giovanissimi oltre che di boss, capo clan ed affiliati che hanno facile accesso ai social". "Noi lo stiamo denunciando da tempo: dalle carceri l'uso disinvolto del telefonino non deve essere consentito per sbeffeggiare le famiglie delle vittime e, contemporaneamente, lo Stato. E' il segno più degradante del "buonismo" diffuso nei confronti dei detenuti ai quali è concesso persino di divertirsi con video-sceneggiate, video di musica rap e filmati sui social", conclude Di Giacomo.