Mancano le pietre vesuviane nella strada dai Quartieri Spagnoli, scatta la ricerca presso i depositi comunali

Intervento importante su Vico Lungo Teatro Nuovo.A riferirlo è Roberto Marino, presidente della II Municipalità.

"Nell'ambito di un'operazione di messa in sicurezza dei sottoservizi eseguita più di vent'anni fa, questo tratto di strada è rimasto privo del basolato vesuviano. Originariamente pensato come provvisorio, è stato poi dimenticato e Vico Lungo Teatro Nuovo è rimasto in condizioni precarie fino a pochi giorni fa. Era da considerare scontato che un intervento del genere fosse parte della quotidiana amministrazione per una strada nella nostra municipalità, ma sorprendentemente non è stato così! A causa della carenza di pietre vesuviane, abbiamo dovuto condurre una ricerca stancante presso i depositi comunali. Solo dopo aver trovato il basolato necessario siamo potuti intervenire. È importante riconoscere il valore dei successi anche quando sono di dimensioni ridotte, poiché spesso sono questi piccoli passi che contribuiscono in modo significativo al benessere generale. La partecipazione attiva dei cittadini e il coinvolgimento nella vita della comunità sono elementi chiave per creare un ambiente prospero e soddisfacente. Si ringrazia la Giunta e la commissione lavori pubblici per la preziosa collaborazione".