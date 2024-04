Nei Quartieri Spagnoli il vico controllato militarmente dalla camorra

Disposto il carcere per tre uomini gravemente indiziati, a vario titolo, di lesioni personali, porto e detenzione di armi da fuoco, violenza privata, rapina, tutti aggravati anche dalle modalità mafiose previste dall’art. 416 bis 1 c.p. Il provvedimento si concretizza riguardo al ferimento a colpi d’arma da fuoco di M. V. il 5 novembre del 2022.

L’evento criminoso è da ricondurre alle mire espansionistiche di un gruppo di giovani ambiziosi che volevano ritagliarsi il loro spazio all’interno delle dinamiche criminali dei Quartieri Spagnoli, tenuto conto che la vittima, attualmente detenuta, sarebbe da considerarsi elemento di vertice dell’omonima famiglia criminale.

La base operativa del clan in Vico Lungo San Matteo

Durante le attività è emerso che il nascente gruppo criminale è dedito a reati contro il patrimonio e avrebbe un’ampia disponibilità di armi, stabilendo la sua base operativa in Vico Lungo San Matteo che è controllato militarmente. Gli indagati, costantemente armati di pistola, per evitare attacchi da componenti di altri gruppi antagonisti, avrebbero in più occasioni perquisito i cittadini non noti che, in particolare nelle ore notturne, transitavano nella loro zona di influenza.