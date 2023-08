Viaggiano con la testa fuori dal tettuccio dell'auto per godersi il panorama: polemica sui social - VIDEO

Sui social è diventato virale un video che mostra una Smart mentre viaggia con 3 dei suoi occupanti che sbucano fuori dal tettuccio superiore a godersi il panorama e l’aria fresca. Secondo il segnalante, l’auto ha proceduto in questo modo da Lucrino sino a Bacoli sfidando le forze dell'ordine.

“Abbiamo inviato il filmato in questione alla Polizia Stradale e locale affinché si prendano provvedimenti” – ha dichiarato Borrelli –“Questa gente rischia di ammazzarsi e di ammazzare gli altri e non vogliamo più assistere a questa follia. Le stragi sulle strade vanno fermate e per queste servono molti più controlli e misure più stringenti contro i pirati e gli irresponsabili che si fanno anche beffe delle forze dell’ordine con questi atteggiamenti.”.