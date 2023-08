Viaggiano senza casco, ma non accettano la multa: carabinieri aggrediti e feriti

Una multa di poco più di 80 euro, il fermo dello scooter e qualche punto decurtato dalla patente. Questo impone il codice della strada a chi non indossa il casco di protezione. Ad una coppia di Napoli non è bastato. Quando i carabinieri della stazione di Chiaia li hanno fermati durante un posto di controllo in Largo Pignatelli, hanno pensato bene di aggiungere un altro carico alla loro violazione. Hanno insultato i militari e strappato il verbale dalle mani di uno di loro.

Un 47enne già noto alle forze dell’ordine, ha poi tentato di aggredire uno dei carabinieri. Grazie all’intervento di una pattuglia di motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli, i colpi di Maglietta non sono andati a segno. E’ nata però una violenta colluttazione. La moglie non è rimasta a guardare e ha colpito con casco e borsa i militari. La zuffa si è conclusa con le manette per entrambi. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Per uno dei militari 30 giorni di prognosi per lesioni al braccio sinistro, per altri due 3 giorni.