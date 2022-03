Via Toledo, 17enne avvicinata di notte da un uomo che a volto coperto le scippa il telefonino

Sembrava un sabato sera come altri, una passeggiata con gli amici e poi a casa. Ma non è andata così per una 17enne scippata del telefonino nella centralissima strada dello shopping, via Toledo nella notte tra sabato 19 e domenica 20 marzo.

A raccontare l'accaduto è il consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la testimonianza del fidanzato della ragazza: “Al calare della sera la città è in balia di delinquenti, ladri e rapinatori. Nessuno è al sicuro. "Ancora uno scippo a Napoli, ancora una volta a Via Toledo, la strada più importante e visitata della città. È accaduto la notte tra sabato 19 marzo e domenica 20 marzo. La vittima è una ragazza 17enne a cui un individuo in scooter, con il volto coperto da un casco integrale, le ha portato via il cellullare strappandoglielo dalla mano, un iPhone regalatole dal suo fidanzato. Era circa mezzanotte stava camminando per via Toledo d’altezza della Galleria Umberto, in direzione Piazza del Plebiscito, quando da dietro è stata avvicinata da un soggetto che viaggiava in scooter che le ha strappato di mano il cellulare per poi lontanarsi verso Largo Berlinguer. È l’ennesimo episodio registrato a via Toledo ma tanti ne sono successi in vari punti del centro storico ed in altre zone. La città dopo il tramonto diventa terra di nessuno e così ladri, delinquenti e rapinatori si sentono ‘liberi’ di agire indisturbati e di colpire appartamenti, negozi, cittadini, giovani, studenti e turisti, complice anche la mancanza di assiduità di controlli e pattugliamenti in alcune aree diventate critiche. Per il bene e la sicurezza della cittadinanza, e per preservare il turismo, occorre che il Prefetto intervento e faccia il punto della situazione per studiare un piano di prevenzione crimini".