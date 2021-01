Terribile schianto mentre accompagnava il figlio in ospedale, è in fin di vita

Un terribile incidente è avvenuto la scorsa notte tra il quartiere di Chiaiano e il Comune di Marano, precisamente in via Santa Maria a Cubito. Un uomo di 31 anni ha perso il controllo della sua auto mentre si affrettava a portare in ospedale il figlio piccolo, che non stava bene.

La Punto del coducente è finita contro alcune vetture parcheggiate.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 2, non lontano dalla stazione della metro. La dinamica del sinistro non è chiara, sebbene pare ipotizzabile l'uomo procedesse a velocità elevata.

La moglie del 31, con lui in macchina, ha riportato ferite lievi.

Mentre il piccolo è stato condotto al Santobono, il padre è stato trasportato in codice rosso al Cardarelli in condizioni gravi. A riportare la notizia, Il Riformista.