"A rischio crollo il muro di contenimento del terrapieno di via Langella su via Miano che è stata completamente chiusa al traffico", racconta Alfredo Di Domenico (Bukaman) a NapoliToday. Sono in atto lavori per mettere in sicurezza l'area.

Da ieri è presente la polizia municipale sul posto.