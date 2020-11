"Nessuno escluso": nuova installazione artistica a via Marina

"Questa notte nel tratto di via Marina, all’altezza della rotatoria tra via Vespucci e corso Lucci, abbiamo proceduto all’estimento dell'opera d'arte "Nessuno escluso" a cura di Bianco e Valente. Le lavorazioni, realizzate questa notte per non interferire con il traffico, sono terminate alle 5. Un messaggio che rappresenta l’identità, l’anima e ciò a cui tende la nostra idea di città". E' la nota diramata dall'assessore comunale Alessandra Clemente sulla nuova installazione artistica di via Marina.