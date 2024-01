Nuovo dispositivo di traffico da gennaio ad agosto a pochi passi dalla stazione

Per consentire a RFI, Rete Ferroviaria Italia, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, a partire dal 22 gennaio deve procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria della canna centrale del ponte ferroviario sito in via Emanuele Gianturco la cui esecuzione richiede l’installazione del cantiere nel tratto di strada di via E. Gianturco sottostante il citato ponte, è stato istituito da lunedì 22 gennaio e fino al 10 agosto nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 06,00, un particolare dispositivo di circolazione nel tratto di strada di via Emanuele Gianturco sottostante il ponte delle Ferrovie dello Stato.

In particolare: A)

il divieto di transito veicolare sulla corsia di marcia occupata dal cantiere;

B) il senso unico alternato di circolazione regolato da semaforo sulla corsia di marcia libera dal cantiere.