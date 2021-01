Via Galileo Ferraris, dispositivo di traffico temporaneo per lavori

Istituzione, dal 14 gennaio al 28 febbraio 2021, di un particolare e temporaneo dispositivo di traffico per lavori in via Galileo Ferraris, tratto compreso tra l’Immissione /Uscita Autostrade ed il civico n° 49.

IL DISPOSITIVO PREVEDE DI:

A) SOSPENDERE: dal 14/1/2021 al 28/2/2021, in via Galileo Ferraris, nel tratto compreso tra l’Immissione/Uscita Autostrade ed il civico contrassegnato dal numero 49:

1. l’area riservata alla fermata dei mezzi di trasporto pubblico in servizio di linea dell’ANM n° 1138 ricadente nell’area cantiere;

2. le due aree riservate all’attraversamento dei pedoni di cui al punto 14, lettere b) e c), dell’O.D. n° 548 del 26/2/98, anch’esse ricadenti nell’area cantiere.

B) ISTITUIRE: dal 14/1/2021 al 28/2/2021, in via Galileo Ferraris, nel tratto compreso tra l’Immissione/Uscita Autostrade ed il civico contrassegnato dal numero 49, del seguente dispositivo di traffico :

1. suddivisione della carreggiata in due corsie, ognuna di larghezza pari a mt 3,50, transitabili con sensi di marcia contrapposti e separate da una linea continua di mezzeria;

2. il limite massimo di velocità di 30 Km/h;

3. il divieto di sorpasso;

4. divieto di sosta permanente con rimozione coatta.