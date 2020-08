Via Duomo: nuovo dispositivo di traffico a partire da lunedì

Un nuovo dispositivo di traffico è stato disposto a via Duomo e nelle zone circostanti per i lavori di riqualificazione di tutta l'area. Le disposizioni entreranno in vigore a partire da lunedì 24 agosto, dureranno per 49 giorni e saranno divise in due fasi.

Il nuovo dispositivo

Istituzione, a partire dal 24/08/2020 per una durata di 49 giorni naturali e consecutivi, di un particolare dispositivo di circolazione in via Duomo, tratto compreso tra l’intersezione con via Settembrini e l’intersezione con via Foria, per consentire il completamento dei lavori relativi all'intervento “Riqualificazione degli spazi urbani – Lotto 1, rientranti nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO” - POR Campania FESR 2014/2020.

Nel dettaglio:

Istituire, a partire dal 24 agosto 2020 al 11 ottobre 2020, il seguente

dispositivo di traffico:



A) - fase 1:



1. divieto di transito veicolare in via Duomo, dall’intersezione con Via S. Giuseppe dei Ruffi – via Donnaregina fino all’intersezione di via Settembrini, eccetto i residenti, i veicoli addetti alla movimentazione delle merci merci negli orari consentiti, i mezzi di emergenza e di soccorso;



2. ricollocamento di tutti gli stalli di sosta riservati a persone diversamente abili in prossimità dei civici nelle anse di sosta più vicine, nel tratto di strada di cui al precedente punto;



3. divieto di sosta con rimozione forzata in via Settembrini, nel tratto interessato dai lavori.



B) - fase 2:



1. divieto di transito veicolare in via Duomo, dall’intersezione con via Settembrini fino all’intersezione di via Foria;



2. ricollocamento di tutti gli stalli di sosta riservati a persone diversamente abili in prossimità dei civici nelle anse di sosta più vicine, nel tratto di strada di cui al precedente punto.