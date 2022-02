Nuovo dispositivo di traffico in via Duomo

Istituzione, dal 17/02/2022 al 02/03/2022, di una particolare e temporanea disciplina viabilistica per lavori su alcuni tratti di strada di via Duomo

A) dal 17/02/2022 al 23/02/2022:

1. il divieto di transito veicolare sul tratto di strada di via Duomo compreso tra l’intersezione con via dei Tribunali ed il civico n° 173;

2. in via Duomo, tratto compreso tra l’intersezione con via dei Tribunali e quella con via Donnaregina:

a) sospensione del senso unico di circolazione;

b) divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate e larghezza superiore a 2,20 metri;

c) il divieto di transito veicolare eccetto i residenti, le forze dell’Ordine ed i mezzi di soccorso e di emergenza;

3. l’obbligo per i veicoli in transito in via Duomo e provenienti da piazza Museo Filangieri, di svoltare a destra in corrispondenza dell’intersezione con via dei Tribunali;

4. l’obbligo per i veicoli in transito in via dei Tribunali di arrestarsi e dare la precedenza a quelli in transito in via Duomo;

B) dal 24/02/2022 al 02/03/2022:

1. il divieto di transito veicolare sul tratto di strada di via Duomo compreso tra l’intersezione con via dei Tribunali ed il civico n° 172;

2. in via Duomo, tratto compreso tra l’intersezione con via dei Tribunali e quella con via San Biagio dei Librai/via Vicaria Vecchia:

a) sospensione del senso unico di circolazione;

b) divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate e larghezza superiore a 2,20 metri;

c) il divieto di transito veicolare eccetto i residenti, le forze dell’Ordine ed i mezzi di soccorso e di emergenza;

3. in via Duomo, tratto compreso tra l’intersezione con via dei Tribunali e quella con via Donnaregina:

a) sospensione del senso unico di circolazione;

b) divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate e larghezza superiore a 2,20 metri;

c) il divieto di transito veicolare eccetto i residenti, le forze dell’Ordine ed i mezzi di soccorso e di emergenza