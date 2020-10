Via Duomo, banda del buco bloccata mentre cerca di compiere un colpo

Poliziotti sono intervenuti in via Duomo dopo aver sentito dei rumori provenire dal sottosuolo. Hanno visto due persone con in mano martello e cacciavite mentre tentavano di creare un foro che li avrebbe condotti probabilmente all'interno di un tabacchi.

Bloccato un 33enne, mentre il complice si è dato alla fuga e sono in corso le ricerche da parte degli agenti che indagano sull'accaduto.