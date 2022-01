Forte boato sveglia i residenti: esplosione davanti ad un ristorante

Alle 4 del mattino di oggi si è verificata una esplosione in via Caio Duilio, causata da una bomba carta, davanti AL Delicato 1977, un ristorante della zona aperto da pochi mesi. Paura tra i residenti svegliati dal forte boato.

Danni al ristorante, danneggiata la parte del locale dedicata alle consumazioni in esterna (struttura in legno con tavoli e sedie) e alle vetrate di due portoni limitrofi andate in frantumi. Colpite dalle conseguenze dell'esplosione anche due vetture in sosta.

Nessun ferito.

Indagini in corso per accertare l'accaduto.