Fuga di gas: palazzo di 6 piani sgomberato in via Diocleziano - VIDEO

L'allarme è scattato poco dopo la scossa di terremoto più forte di stasera, quella di 4.4 avvertita in tutta la città che ha spinto tante persone in strada: i condomini dello stabile al civico 207 di via Diocleziano avvertivano un forte odore di gas.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che - come mostrano le immagini girate dall'avvocato Stefano Massa - sono al lavoro per individuare e riparare la perdita che, in ogni caso, non sarebbe in alcun modo collegata all'evento sismico.

Nel frattempo, per motivi di sicurezza, è stato necessario evacuare lo stabile, che ha 6 piani, ed ospita diverse famiglie