Incidente stradale in via Diocleziano, investita una ragazza: ferito anche il centauro

Una ragazza è stata investita ieri da uno scooter in via Diocleziano, tristemente nota per numerosi incidenti stradali verificatisi negli ultimi anni.

La giovane rimasta a terra per lungo tempo ha riportato politraumi. Ferito anche il centauro ad una gamba. Sul posto è accorsa un'amnbulanza del 118. Polemiche sui social tra i residenti che chiedono dissuasori capaci di rallentare la velocità dei veicoli