Colli Aminei in tilt per l'esplosione di una condotta, operai Abc al lavoro

Sono positive le novità riguardanti il grave problema verificatosi stamattina in via Tommaso De Amicis nei pressi del Policlinico, dove stamattina una condotta d'acqua è esplosa paralizzando il traffico in una zona particolarmente sensibile.

"Le squadre di pronto intervento dell'Abc sono al lavoro da ore – ha fatto sapere in serata l'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza – Al momento è stato possibile ripristinare la fornitura idrica ed e stata portata allo scoperto e delimitata la cavità che si era formata nel sottosuolo". "Nelle prossime ore, per il riempimento sarà utilizzato un materiale speciale, geomix – ha aggiunto - e già da questa notte sarà riaperta al traffico metà carreggiata. Domani mattina, salvo imprevisti, potrà essere asfaltata e riaperta completamente tutta la strada". "Un grande lavoro portato avanti dai tecnici e dalle maestranze di Abc, che voglio ringraziare sentitamente", ha concluso Cosenza.

L'arteria stradale è chiusa da stamane, da quando cioè Abc e vigili del fuoco sono intervenuti per limitare i danni, questo chiudendo la condotta ed interrompendo il traffico veicolare sulla strada allagata. Per diverse ore lo stesso Policlinico era rimasto senz'acqua.

L'intera rete stradale dei Colli Aminei, importante anche e soprattutto per raggiungere i principali nosocomi della città, è andata pesantemente in tilt. Disagi quindi sia per l'utenza degli ospedali che per il personale, il quale allo smonto del proprio turno ha dovuto affrontare ore di traffico o lasciare l'auto in zona per tornare a casa con la Linea 1.