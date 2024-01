La denuncia: “Strada troppo pericolosa vicino a una scuola”

Visti gli ultimi episodi di questi giorni dove solo per fortuna una mamma col carozzino e un uomo non sono stati falciati da auto che scorrono velocemente per via Cupa Capodichino, arteria scorrevole e principale del centro commerciale La Birreria, Giuseppe Alviti portavoce della Lega Sud in Campania ha richiesto con urgenza al Presidente della Municipalità, Troiano l'installazione di dissuasori viabilità per tutelare l'integrità fisica dei cittadini in ragione anche del fatto che su quella strada c'è una scuola materna e elementare.

“Allo stesso tempo ho allertato anche l'opposizione tramite i consiglieri Moschetti e Pistone di voler vigilare sull'andamento della richiesta fermo restando che se nulla verrà fatto in comune accordo con i residenti siamo pronti a scendere in piazza per manifestazioni di protesta sociale” ha concluso Alviti.